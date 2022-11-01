Uzņēmumu katalogs
GoBolt
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

GoBolt Algas

GoBolt algas svārstās no $29,804 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $132,184 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GoBolt. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $88.3K
Klientu apkalpošana
$29.8K
Datu analītiķis
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$132K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GoBolt, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $132,184. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GoBolt, ir $89,390.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GoBolt

Saistītie uzņēmumi

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi