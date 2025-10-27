Uzņēmumu katalogs
GOAT Grāmatvedis Algas

Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in United States GOAT svārstās no $58.7K līdz $82.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GOAT kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$63.5K - $73.8K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

GOAT uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai GOAT in United States, ir gada kopējā atlīdzība $82,110. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GOAT Grāmatvedis pozīcijai in United States, ir $58,650.

