Glowforge Algas

Glowforge algas svārstās no $161,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $447,225 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Glowforge. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/19/2025

Programmatūras inženieris
Median $161K
Mārketings
$192K
Mehānikas inženieris
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Produkta vadītājs
$447K
Projektu vadītājs
$169K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Glowforge, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $447,225. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Glowforge, ir $192,135.

