Uzņēmumu katalogs
Glovo
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Programmatūras inženierijas menedžeris Līmenis

L2

Līmeņi uzņēmumā Glovo

Salīdzināt līmeņus
  1. L1
  2. L2
  3. L3
    4. Rādīt 2 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
€130,380
Pamatalga
€91,198
Akciju piešķīrums ()
€22,885
Bonuss
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Glovo

Saistītie uzņēmumi

  • Skyscanner
  • Freshly
  • Zego
  • Kickstarter
  • Headout
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi