Globus Medical
Globus Medical Algas

Globus Medical algas svārstās no $68,340 kopējā atlīdzībā gadā Biomedicīnas inženieris zemākajā līmenī līdz $203,010 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Globus Medical. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $110K
Biomedicīnas inženieris
$68.3K
Mehānikas inženieris
$124K

Produkta vadītājs
$179K
Projektu vadītājs
$166K
Pārdošana
$85.4K
Tehnisko programmu vadītājs
$203K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Globus Medical, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $203,010. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Globus Medical, ir $123,878.

