GLOBO
GLOBO Algas

GLOBO algas svārstās no $11,613 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $120,600 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GLOBO. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $29.8K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$99.5K
Produkta dizainers
$11.6K

Produkta vadītājs
$60.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$106K
Tehnisko programmu vadītājs
$121K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GLOBO, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $120,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GLOBO, ir $79,788.

