Globant Algas

Globant algas svārstās no $11,235 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $298,500 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Globant. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

Projektu vadītājs
Median $19.5K
Kiberdrošības analītiķis
Median $40.3K

Risinājumu arhitekts
Median $126K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $190K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $196K
Grāmatvedis
$15.9K
Administratīvais asistents
$143K
Biznesa operāciju vadītājs
$33.6K
Biznesa analītiķis
$46.4K
Biznesa attīstība
$299K
Klientu apkalpošana
$50.3K
Cilvēkresursi
$15.2K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$13.3K
Vadības konsultants
$71.9K
Mārketings
$11.2K
Mārketinga operācijas
$52.3K
Produkta dizainers
$46.8K
Produkta vadītājs
$39.4K
Programmu vadītājs
Median $219K
Pārdošana
$80.4K
Pārdošanas inženieris
$121K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Globant, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $298,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Globant, ir $46,752.

