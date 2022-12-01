Uzņēmumu katalogs
Glean
Glean Algas

Glean algas svārstās no $62,409 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $1,054,700 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Glean. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/28/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $110K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $340K
Datu zinātnieks
$261K

Personāla atlases speciālists
$86.1K
Pārdošana
$289K
Pārdošanas inženieris
$230K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$1.05M
Risinājumu arhitekts
$62.4K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Glean uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

