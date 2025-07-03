Uzņēmumu katalogs
GKN
GKN Algas

GKN algas svārstās no $25,789 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $210,940 Vadības inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GKN. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Vadības inženieris
$211K
Mehānikas inženieris
$44.6K
Produkta dizaineris
$25.8K

Programmu menedžeris
$46.5K
Pārdošana
$101K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GKN, ir Vadības inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $210,940. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GKN, ir $46,528.

