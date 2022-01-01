Uzņēmumu katalogs
Gilead Sciences
Gilead Sciences Algas

Gilead Sciences algas svārstās no $89,550 kopējā atlīdzībā gadā Riska kapitāla investoris zemākajā līmenī līdz $349,238 Korporatīvā attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Gilead Sciences. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $140K
Datu zinātnieks
Median $223K
Finanšu analītiķis
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programmu vadītājs
Median $212K
Projektu vadītājs
Median $178K
Biznesa analītiķis
Median $263K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $220K
Produkta vadītājs
Median $170K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $295K
Biomedicīnas inženieris
$151K
Korporatīvā attīstība
$349K
Datu zinātnes vadītājs
$208K
Juridiskais
$291K
Vadības konsultants
$156K
Mārketinga operācijas
$141K
Produkta dizainers
$203K
Produkta dizaina vadītājs
$182K
Kiberdrošības analītiķis
$182K
Risinājumu arhitekts
$254K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$244K
Riska kapitāla investoris
$89.6K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Gilead Sciences uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gilead Sciences, ir Korporatīvā attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $349,238. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gilead Sciences, ir $208,035.

