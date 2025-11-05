Uzņēmumu katalogs
GFT Group Programmatūras inženieris Algas Poland

Programmatūras inženieris atlīdzība in Poland GFT Group svārstās no PLN 129K year Software Engineer līmenim līdz PLN 174K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 160K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GFT Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai GFT Group in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 209,124. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GFT Group Programmatūras inženieris pozīcijai in Poland, ir PLN 160,414.

