Programmatūras inženieris atlīdzība in Italy GFT Group svārstās no €26K year Junior Software Engineer līmenim līdz €29.7K year Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Italy pakete kopā ir €27.1K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GFT Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
