GFT Group Programmatūras inženieris Algas Greater Sao Paulo

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Sao Paulo GFT Group svārstās no R$103K year Software Engineer līmenim līdz R$170K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Sao Paulo pakete kopā ir R$143K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GFT Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā GFT Group?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Salesforce izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai GFT Group in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$192,934. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GFT Group Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$139,918.

