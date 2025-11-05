Uzņēmumu katalogs
GEP Worldwide Programmatūras inženieris Algas Greater Hyderabad Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete GEP Worldwide kopā ir ₹1.73M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GEP Worldwide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Kopā gadā
₹1.73M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹111K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā GEP Worldwide?
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,034,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GEP Worldwide Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Hyderabad Area, ir ₹1,769,114.

