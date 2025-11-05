Uzņēmumu katalogs
GEP Worldwide
  • Algas
  • Vadības konsultants

  • Visas Vadības konsultants algas

  • New York City Area

GEP Worldwide Vadības konsultants Algas New York City Area

Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in New York City Area pakete GEP Worldwide kopā ir $94K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GEP Worldwide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Kopā gadā
$94K
Līmenis
L2
Pamatalga
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$4K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai GEP Worldwide in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $350,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GEP Worldwide Vadības konsultants pozīcijai in New York City Area, ir $99,000.

