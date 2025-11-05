Uzņēmumu katalogs
GEP Worldwide
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Vadības konsultants

  • Visas Vadības konsultants algas

  • India

GEP Worldwide Vadības konsultants Algas India

Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in India pakete GEP Worldwide kopā ir ₹1.34M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GEP Worldwide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Kopā gadā
₹1.34M
Līmenis
L2
Pamatalga
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹154K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Vadības konsultants piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai GEP Worldwide in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,540,295. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GEP Worldwide Vadības konsultants pozīcijai in India, ir ₹1,321,292.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GEP Worldwide

Saistītie uzņēmumi

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi