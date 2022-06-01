Uzņēmumu katalogs
Genuine Parts
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Genuine Parts Algas

Genuine Parts algas svārstās no $51,131 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $203,975 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Genuine Parts. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $100K

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $185K
Klientu apkalpošana
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$67.8K
Juridiskais
$169K
Mārketings
$154K
Produkta dizainers
$80.4K
Personāla atlases speciālists
$112K
Risinājumu arhitekts
$204K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Genuine Parts, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $203,975. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Genuine Parts, ir $112,200.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Genuine Parts

Saistītie uzņēmumi

  • Xcel Energy
  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Dentsply Sirona
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi