Genesys
Genesys Risinājumu arhitekts Algas

Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in Canada pakete Genesys kopā ir CA$272K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
Genesys
Solution Architect
Kopā gadā
CA$272K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$54.3K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
18 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Genesys?
+CA$80.8K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.6K
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Genesys in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$204,196. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Genesys Risinājumu arhitekts pozīcijai in Canada, ir CA$204,196.

