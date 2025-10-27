Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in United States Genesys kopā ir $230K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $231K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***