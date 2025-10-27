Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Genesys svārstās no $92.4K year L1 līmenim līdz $181K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $140K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu