Genesys
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Genesys Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Genesys svārstās no $92.4K year L1 līmenim līdz $181K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $140K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Genesys?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Genesys in United States, ir gada kopējā atlīdzība $237,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Genesys Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $136,600.

