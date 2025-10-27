Uzņēmumu katalogs
Genesys Produkta vadītājs Algas

Produkta vadītājs atlīdzība in United States Genesys svārstās no $163K year L2 līmenim līdz $292K year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $205K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Genesys?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai Genesys in United States, ir gada kopējā atlīdzība $291,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Genesys Produkta vadītājs pozīcijai in United States, ir $174,000.

