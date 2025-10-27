Produkta dizainers atlīdzība in Ireland Genesys svārstās no €46.3K year L1 līmenim līdz €56.2K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Ireland pakete kopā ir €47.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
