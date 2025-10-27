Uzņēmumu katalogs
Genesys
  • Algas
  • Produkta dizainers

  • Visas Produkta dizainers algas

Genesys Produkta dizainers Algas

Produkta dizainers atlīdzība in Ireland Genesys svārstās no €46.3K year L1 līmenim līdz €56.2K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Ireland pakete kopā ir €47.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Genesys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Genesys?

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizainers pozīcijai Genesys in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €120,596. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Genesys Produkta dizainers pozīcijai in Ireland, ir €52,350.

