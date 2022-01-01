Uzņēmumu katalogs
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Algas

General Dynamics Information Technology algas svārstās no $75,000 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $164,175 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem General Dynamics Information Technology. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $112K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Sistēmu inženieris

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $155K
Kiberdrošības analītiķis
Median $75K

Datu zinātnieks
Median $143K
Risinājumu arhitekts
Median $133K
Biznesa analītiķis
Median $91K
Datu analītiķis
Median $100K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $146K
Vadības konsultants
$152K
Produkta vadītājs
$91.5K
Projektu vadītājs
$117K
Personāla atlases speciālists
$98.9K
Tehnisko programmu vadītājs
$164K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots General Dynamics Information Technology, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $164,175. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots General Dynamics Information Technology, ir $117,300.

