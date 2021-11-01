Uzņēmumu katalogs
Gazprom
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Gazprom Algas

Gazprom algas svārstās no $13,028 kopējā atlīdzībā gadā Klientu panākumi zemākajā līmenī līdz $86,918 Vadības sistēmu inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Gazprom. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $30.4K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Datu zinātnieks
Median $23.9K
Datu analītiķis
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Produkta dizainers
Median $27.8K
Produkta vadītājs
Median $37K
Projektu vadītājs
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Biznesa analītiķis
$49.5K
Vadības sistēmu inženieris
$86.9K
Reklāmas tekstu autors
$19.2K
Klientu panākumi
$13K
Finanšu analītiķis
Median $60K
Ģeoloģijas inženieris
$37.1K
Grafiskais dizainers
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investīciju banķieris
$61.2K
Vadības konsultants
$20.9K
Mārketings
$50.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$60.4K
Risinājumu arhitekts
$63.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gazprom, ir Vadības sistēmu inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $86,918. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gazprom, ir $37,254.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Gazprom

Saistītie uzņēmumi

  • Google
  • DoorDash
  • Tesla
  • Intuit
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi