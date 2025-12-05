Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Garmin svārstās no $91.9K year Software Engineer I līmenim līdz $209K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $95.3K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Garmin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
