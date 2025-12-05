Uzņēmumu katalogs
Garmin
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • Visas Produkta dizaineris algas

Garmin Produkta dizaineris Algas

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in United States pakete Garmin kopā ir $86K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Garmin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Garmin
UX Designer
Olathe, KS
Kopā gadā
$86K
Līmenis
1
Pamatalga
$68K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$18K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
0-1 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Garmin?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Garmin in United States, ir gada kopējā atlīdzība $114,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Garmin Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $84,000.

Citi resursi

