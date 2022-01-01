Uzņēmumu katalogs
GameStop algas svārstās no $35,183 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $165,825 Datu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GameStop. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/27/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $135K
Biznesa analītiķis
$149K
Datu analītiķis
$166K

Datu zinātnieks
$161K
Mārketinga operācijas
$48.5K
Mehānikas inženieris
$119K
Produkta vadītājs
$133K
Programmu vadītājs
$154K
Pārdošana
$35.2K
Akciņu iegūšanas grafiks

5%

G 1

15%

G 2

40%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
RSU

GameStop uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% pusgada)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (20.00% pusgada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GameStop, ir Datu analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GameStop, ir $135,000.

