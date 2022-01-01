GameStop algas svārstās no $35,183 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $165,825 Datu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GameStop. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
5%
G 1
15%
G 2
40%
G 3
40%
G 4
GameStop uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)
15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)
40% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% pusgada)
40% tiek iegūtas 4th-G (20.00% pusgada)
Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.