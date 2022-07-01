Uzņēmumu katalogs
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Algas

Gagen MacDonald algas svārstās no $34,825 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $149,250 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Gagen MacDonald. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/16/2025

Vadības konsultants
$149K
Produkta vadītājs
$34.8K
Risinājumu arhitekts
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gagen MacDonald, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $149,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gagen MacDonald, ir $59,700.

