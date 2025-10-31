Uzņēmumu katalogs
Funding Circle
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United Kingdom pakete Funding Circle kopā ir £122K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Funding Circle kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£122K
Līmenis
L4
Pamatalga
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£14.4K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
25 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Funding Circle in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £150,759. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Funding Circle Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United Kingdom, ir £121,526.

