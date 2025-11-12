Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in United States FullStory svārstās no $162K year Level 20 līmenim līdz $228K year Level 40 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $200K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu FullStory kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
FullStory uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)