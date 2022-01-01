Uzņēmumu katalogs
Fujitsu
Fujitsu Algas

Fujitsu algas svārstās no $14,141 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $211,050 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fujitsu. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Programmatūras inženieris
Median $129K

Tīklu inženieris

Produkta menedžeris
Median $175K
Biznesa operāciju menedžeris
$41.4K

Biznesa analītiķis
$20.6K
Biznesa attīstība
$168K
Klientu apkalpošana
$15.6K
Datu analītiķis
$74.2K
Datu zinātnes menedžeris
$125K
Datu zinātnieks
$58.8K
Iekārtu menedžeris
$40.6K
Finanšu analītiķis
$68.5K
Aparatūras inženieris
$145K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$62.4K
Vadības konsultants
$55K
Mārketings
$67.6K
Produkta dizaineris
$14.1K
Programmu menedžeris
$67.1K
Projektu menedžeris
$48.6K
Pārdošana
$211K
Pārdošanas atbalsts
$47.6K
Kiberdrošības analītiķis
$17.5K
Risinājumu arhitekts
$26.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Fujitsu, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $211,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fujitsu, ir $60,617.

