Uzņēmumu Katalogs
FTI Consulting
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

FTI Consulting Algas

FTI Consulting algu diapazons svārstās no $87,435 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $362,500 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem FTI Consulting. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Vadības konsultants
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Grāmatvedis
$87.4K
Biznesa analītiķis
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Datu analītiķis
$101K
Cilvēkresursi
$90.5K
Mārketings
$153K
Programmatūras inženieris
$96K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā FTI Consulting, ir Vadības konsultants at the L5 level ar gada kopējo atalgojumu $362,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā FTI Consulting, ir $135,188.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš FTI Consulting

Saistītie Uzņēmumi

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi