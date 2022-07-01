Uzņēmumu katalogs
FS-ISAC
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

FS-ISAC Algas

FS-ISAC mediānā alga ir $180,027 Kiberdrošības analītiķis . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem FS-ISAC. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kiberdrošības analītiķis
$180K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots FS-ISAC, ir Kiberdrošības analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $180,027. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots FS-ISAC, ir $180,027.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta FS-ISAC

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • Databricks
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fs-isac/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.