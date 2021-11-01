Uzņēmumu katalogs
Fresenius
Fresenius Algas

Fresenius algas svārstās no $75,170 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $213,925 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fresenius. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/18/2025

Mehānikas inženieris
$89.6K
Produkta vadītājs
$156K
Projektu vadītājs
$214K

Programmatūras inženieris
$75.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Fresenius, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $213,925. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fresenius, ir $122,663.

