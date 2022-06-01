Uzņēmumu katalogs
Freeman
Freeman Algas

Freeman algas svārstās no $74,772 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $127,360 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Freeman. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/18/2025

Klientu apkalpošana
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Produkta dizainers
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pārdošana
$74.8K
Programmatūras inženieris
$127K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Freeman, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $127,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Freeman, ir $110,550.

