Uzņēmumu katalogs
Fragomen
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Fragomen Algas

Fragomen algas svārstās no $46,214 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $208,950 Juridiskais augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fragomen. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $140K
Biznesa analītiķis
$46.2K
Juridiskais
$209K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Fragomen, ir Juridiskais at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $208,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fragomen, ir $140,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Fragomen

Saistītie uzņēmumi

  • Facebook
  • Square
  • LinkedIn
  • Uber
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi