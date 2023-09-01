Uzņēmumu katalogs
FPL
FPL Algas

FPL algas svārstās no $64,675 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $160,800 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem FPL. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $67.6K

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$111K
Vadības sistēmu inženieris
$70.4K

Datu zinātnieks
$64.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$103K
Projektu vadītājs
$161K
BUJ

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta FPL

