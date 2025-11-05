Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Fortinet svārstās no $128K year P1 līmenim līdz $281K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $213K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fortinet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Fortinet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
