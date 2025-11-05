Uzņēmumu katalogs
Fortinet
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • United States

Fortinet Programmatūras inženieris Algas United States

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Fortinet svārstās no $128K year P1 līmenim līdz $281K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $213K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fortinet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
Software Engineer 1(Iesācēju līmenis)
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
Software Engineer 2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
Senior Software Engineer
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
Staff Software Engineer
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Fortinet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Fortinet in United States, ir gada kopējā atlīdzība $360,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fortinet Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $205,000.

