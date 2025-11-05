Uzņēmumu katalogs
Fortinet
Fortinet Produkta menedžeris Algas San Francisco Bay Area

Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Fortinet kopā ir $410K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fortinet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$410K
Līmenis
P6
Pamatalga
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$60K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Fortinet?
Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Fortinet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Fortinet in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $510,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fortinet Produkta menedžeris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $410,000.

