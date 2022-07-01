Uzņēmumu katalogs
Foresight Sports
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Foresight Sports Algas

Foresight Sports algas svārstās no $105,525 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $132,600 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Foresight Sports. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Aparatūras inženieris
$118K
Projektu vadītājs
$133K
Programmatūras inženieris
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at Foresight Sports is Projektu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Foresight Sports is $117,585.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Foresight Sports

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • Intuit
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi