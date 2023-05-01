Uzņēmumu Katalogs
Fluke Algas

Fluke algu diapazons svārstās no $13,236 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $222,063 Cilvēkresursi augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fluke. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Cilvēkresursi
$222K
Mehāniskais inženieris
$111K
Produkta dizainers
$13.2K

Produkta vadītājs
$183K
Projektu vadītājs
$137K
Programmatūras inženieris
$109K
Programmatūras inženieru vadītājs
$216K
Tehniskais programmu vadītājs
$109K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Fluke, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $222,063. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Fluke, ir $124,055.

Citi Resursi