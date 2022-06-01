Uzņēmumu katalogs
Fluidra
Fluidra Algas

Fluidra algas svārstās no $49,668 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $217,260 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fluidra. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $59.9K
Cilvēkresursi
$145K
Mārketings
$59.6K

Produkta dizainers
$166K
Personāla atlases speciālists
$143K
Programmatūras inženieris
$49.7K
Risinājumu arhitekts
$217K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Fluidra, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $217,260. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fluidra, ir $142,800.

