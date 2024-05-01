Uzņēmumu katalogs
Florida Blue
Florida Blue Algas

Florida Blue algas svārstās no $66,500 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $151,900 Cybersecurity Analyst augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $115K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
Median $66.5K
Aktuārs
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datu analītiķis
$106K
Datu zinātnieks
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Risinājumu arhitekts
$131K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Florida Blue, ir Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $151,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Florida Blue, ir $112,775.

