Fiverr
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Programmatūras inženieris Algas Tel Aviv Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Tel Aviv Metropolitan Area pakete Fiverr kopā ir ₪508K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fiverr kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
₪508K
Līmenis
hidden
Pamatalga
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Fiverr?

₪560K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība ₪640,011. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fiverr Programmatūras inženieris pozīcijai in Tel Aviv Metropolitan Area, ir ₪489,826.

