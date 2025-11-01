Uzņēmumu katalogs
First Citizens Bank
First Citizens Bank Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete First Citizens Bank kopā ir $157K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu First Citizens Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
First Citizens Bank
Software Engineer
Dallas, TX
Kopā gadā
$157K
Līmenis
L3
Pamatalga
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$16.5K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā First Citizens Bank?
Jaunākie algu pieteikumi
Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai First Citizens Bank in United States, ir gada kopējā atlīdzība $230,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots First Citizens Bank Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $162,000.

Citi resursi