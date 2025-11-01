Uzņēmumu katalogs
First Citizens Bank
First Citizens Bank Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in United States pakete First Citizens Bank kopā ir $170K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu First Citizens Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Kopā gadā
$170K
Līmenis
P5
Pamatalga
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai First Citizens Bank in United States, ir gada kopējā atlīdzība $207,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots First Citizens Bank Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $170,000.

