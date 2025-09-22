Uzņēmumu katalogs
First American Financial
First American Financial Risinājumu arhitekts Algas

Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in United States pakete First American Financial kopā ir $325K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu First American Financial kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Kopā gadā
$325K
Līmenis
Principal Engineer
Pamatalga
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonuss
$27.3K
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai First American Financial in United States, ir gada kopējā atlīdzība $382,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots First American Financial Risinājumu arhitekts pozīcijai in United States, ir $300,300.

Citi resursi