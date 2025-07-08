Uzņēmumu katalogs
Firework
Firework Algas

Firework algas svārstās no $149,250 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $246,225 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Firework. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $205K
Biznesa attīstība
$246K
Klientu panākumi
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Produkta vadītājs
$149K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$239K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Firework uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

The highest paying role reported at Firework is Biznesa attīstība at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $246,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework is $205,000.

