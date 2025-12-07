Uzņēmumu katalogs
Vidējā Projektu menedžeris kopējā atlīdzība in Israel Fireblocks svārstās no ₪253K līdz ₪359K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fireblocks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$85K - $96.7K
Israel
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$75K$85K$96.7K$107K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Fireblocks uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai Fireblocks in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪359,276. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fireblocks Projektu menedžeris pozīcijai in Israel, ir ₪252,711.

