Vidējā Klientu apkalpošanas operācijas kopējā atlīdzība Fireblocks svārstās no $77.1K līdz $112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fireblocks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Fireblocks uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
